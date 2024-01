POL-NI: Wietzen - 39-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Bückeburg/Ahnsen (ots) - (ma) Ein 9jähriger Junge ist gestern gg. 16.55 Uhr mit seinem Tretroller beim Überqueren der Bahnhofstraße in Bückeburg vermutlich von einem Pkw angefahren worden und hat sich hierbei eine leichte Knieverletzung zugezogen. Der Fahrer eines Pkw Skoda, ein 79jähriger Bückeburger, beabsichtigte von der Bahnhofstraße bei Grünlicht nach rechts in die Pulverstraße abzubiegen und übersah offensichtlich den Jungen auf seinem Roller, der an der ...

