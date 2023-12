POL-OG: Rastatt - Fahrtauglichkeit im Visier

Rastatt (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Rastatt wurden am Montagmittag von Mitarbeitern der Stadt Rastatt darüber informiert, dass in der Moltkestraße ein VW-Multivan im "absoluten Halteverbot" parken würde, mit dessen Kennzeichen etwas nicht stimme. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges vor Ort stellte sich heraus, dass der Multivan am 3.11.2023 in Rastatt gestohlen wurde. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere ...

mehr