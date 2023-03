POL-NB: Erstmeldung zum Polizeieinsatz in Jarmen

Neubrandenburg (ots) - Am 29. April um 19:30 Uhr findet das diesjährige Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Neubrandenburg - in der Neubrandenburger Konzertkirche statt. In diesem Jahr wieder in gewohnter Weise mit kompletter Auslastung. Unter Leitung von Dirigent Daniel Klein wird die Neubrandenburger Philharmonie die Konzertbesucher mit Werken von Smetana, ...

mehr