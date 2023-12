Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall, Hinweise erbeten

Kippenheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen einem Radfahrer und einem bislang unbekannten Pkw-Lenker im Kreuzungsbereich "Sulzer Kreuz", auf der Suche nach Zeugen. Laut der Schilderung eines 38-jährigen Radfahrers habe er gegen 7 Uhr die B3 von Kippenheim in Richtung Lahr befahren und sei hierbei mit einem bislang unbekannten Autofahrer, welcher mit seinem Pkw von Sulz kommend in Richtung Lahr unterwegs war, kollidiert. Nachdem sich die beiden Unfallbeteiligten im Anschluss an die Kollision kurz unterhielten, fuhr der Autofahrer weiter. Wenige Zeit später klagte der Radfahrer über Schwindel sowie eine Schnittwunde unter dem Auge. Aufgrund dessen wurde er anschließend mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Lahr gebracht. Hinweise zu dem unfallbeteiligten Auto und/oder dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 07821 2770 an die Ermittler erbeten.

