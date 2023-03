Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Schockanruf

Apolda (ots)

Auch am Freitag, den 10.03.2023, erhielt die Polizei in Apolda wieder 2 neue Meldungen zu Anrufen von Trickbetrügern. Unbekannte Täter melden sich telefonisch und es ist eine weinerliche, schluchzende Stimme zu hören. Auf einmal ist eine andere Person zu hören und gibt sich als Anwalt aus. Der Betroffenen Person wird mitgeteilt, dass der Sohn/ Tochter an einem Unfall mit Todesfolge beteiligt gewesen sei. Daraufhin wird versucht, weitere persönliche Daten in Erfahrung zu bringen und eine hohe fünfstellige Summe für eine Kaution zu erlangen. Die Polizei warnt nach wie vor eindringlich vor dieser Art von Anrufen.

