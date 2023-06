Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zweier Mopeds

L 1095 Gräfenwarth (ots)

Am 12.06.2023 gegen 19:30 Uhr kam es zwischen der Ortslage Gräfenwarth und der Autobahn 9 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Mopeds. Eine Gruppe von insgesamt 4 Mopeds fuhr hintereinander, als der 16-jährige Fahrer des vordersten Zweirades zu Fall kam. Das dahinter befindliche Moped -besetzt mit einem 15-jährigen Fahrer und einem 16-Jährigen Beifahrer- kollidierte in der Folge mit diesem. Alle drei Unfallbeteiligte verletzten sich dabei und wurden durch mehrere Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

