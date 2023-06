Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Handtaschendiebstahl - Täter beobachten Seniorin am Geldautomaten

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Privatstraße

12.06.2023, 10.45 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Montagvormittag auf einem Kundenparkplatz in der Privatstraße in Helmstedt die Handtasche einer 87-jährigen Seniorin aus ihrem geparkten Auto zu stehlen. Glücklicherweise konnte die Seniorin die Täter vertreiben.

Die Skrupellosigkeit von Tätern kennt keine Grenzen. Die 87-Jährige ging am Montagvormittag in eine Bank in der Schöninger Straße, um Geld abzuheben. Dabei bemerkte sie einen Mann, der wenige Meter von ihr ebenfalls an einem Geldautomaten stand. Kurze Zeit später kam ein weiterer Mann hinzu. Als die Seniorin die Bank verließ, nahm sie die beiden Männer nun im Bereich einer dortigen Apotheke wahr. Die ältere Dame ging zu ihrem auf dem Kundenparkplatz abgestellten Pkw und legte ihre Handtasche sowie den mitgeführten Rollator in den Kofferraum. Im Anschluss setzte sie sich in ihr Fahrzeug und bemerkte nun, dass der Kofferraum plötzlich geöffnet wurde. Die Seniorin stieg umgehend aus und sah die beiden Männer, die offensichtlich ihre Handtasche aus dem Kofferraum stehlen wollten. Resolut forderte die 87-Jährige die Täter auf, dies sofort zu unterlassen, woraufhin diese umgehend flüchteten. Glücklicherweise hatte sich die Handtasche unter dem Rollator befunden, sodass die Täter nicht so schnell die Handtasche ergreifen konnten.

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bank, der Apotheke oder des Parkplatzes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

