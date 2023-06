Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Täter erbeuten Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rilkehof

12.06.2023, 14.25

Falschen Handwerkern gelang es am Montagnachmittag sich Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Rilkehof in Wolfsburg zu verschaffen und Schmuck zu erbeuten. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am Montagnachmittag klingelte ein unbekannter Täter an der Wohnung einer Seniorin im Rilkehof. Der mit einer Warnweste bekleidete Unbekannte gab an, dass es auf einer Baustelle in der Nähe zu Schwierigkeiten gekommen sei und er nun die Wasserzufuhr in den Wohnungen überprüfen müsse. Die ältere Dame dachte sich nichts dabei und ließ den Fremden in ihre Wohnung. Dort überprüfte der falsche Handwerker im Beisein der Mieterin längere Zeit die Wasserhähne im Badezimmer und in der Küche und verließ im Anschluss die Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin den Verlust ihres Schmuckes aus der Wohnung. Erst da wurde ihr klar, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver gehandelt habe und ein zweiter Täter ihre Wohnung betreten haben muss.

Der Täter war etwa 40 Jahre, 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte blonde kurze Haare und war mit einer orangefarbenen Warnweste bekleidet.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen der falsche Handwerker oder ein von ihm genutztes Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell