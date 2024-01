POL-NI: Rodewald - Unfall durch umgekippten Baum

Nienburg (ots) - (Oth) Am Samstag, den 20.01.2024 kam es zu einem Fahrraddiebstahl beim Penny-Markt in Liebenau. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Damenrad der Marke "Gudereit" im Wert von etwa 300 Euro. An dem schwarzen Damenrad einer 70-Jährigen waren vorne und hinten Fahrradkörbe angebracht. Die Polizei Liebenau hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder ...

