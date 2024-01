Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Bandendiebstahl von Zigaretten

Rinteln (ots)

(swe). Am Samstag, 20. Januar, dringen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 23.31 Uhr drei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige in eine Bäckerei in der Braasstraße ein, indem sie die Eingangstür der Bäckerei aufhebeln. Durch die Räumlichkeiten der Bäckerei gelangen sie nach Aufbrechen eines Rolltores in den danebenliegenden Tabakwarenladen. Dort werden Schubladen aus dem Verkaufsbereich aufgerissen und mehrere Zigarettenschachteln werden aus dem Objekt in ein dunkles Fahrzeug verbracht. Durch einen Zeugen wird ein dunkles Fahrzeug beim fluchtartigen Verlassen des Tatortes gegen 23.40 Uhr gesichtet. Nur wenig später trifft die Rintelner Polizei ein, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitet. Die Polizei erhofft sich nun weitere Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht vollständig bekannt.

