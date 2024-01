POL-NI: Nienburg- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am Sonntag, den 21.01.2024, kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 19:15 Uhr zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern im Stadtgebiet Stadthagen. In der Peitmannstraße haben sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus verschafft. In dem Reihenhaus wurden in sämtlichen Räumen die Schränke nach Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ...

