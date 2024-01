POL-NI: Nienburg - Weitere Trunkenheitsfahrt

Nienburg (ots) - (Thi) Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die Glaseinfassung einer Bushaltestelle am Bahnhofsweg in Rinteln. Die Sachbeschädigung geschah in der Zeit zwischen Freitagnacht und Sonntagnachmittag. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 ...

