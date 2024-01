Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Nienburg (ots)

(Oth) Am Sonntag, den 21.01.2024, kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 19:15 Uhr zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern im Stadtgebiet Stadthagen.

In der Peitmannstraße haben sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus verschafft. In dem Reihenhaus wurden in sämtlichen Räumen die Schränke nach Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Im selben Tatzeitraum kam es in der Dammannstraße ebenfalls zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter haben sich auch hier gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Es wurden zwei Goldringe im Wert von etwa 1200 Euro entwendet.

Aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Wohnhäuser geht die Polizei aktuell von einem Tatzusammenhang der Einbrüche aus.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/9822-0 zu melden.

