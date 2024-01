Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg- Zeugenaufruf nach Einbruch in Raiffeisen-Markt

Nienburg (ots)

(Oth) In der Zeit von Samstag, den 20.01.2024, 13:00 Uhr bis Montag, den 22.01.2024, 16:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Raiffeisen-Markt im Meßloher Weg in Rehburg.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein gewaltsames Öffnen eines Zauntores Zugang zum Gelände des Raiffeisen-Marktes.

Nach Angaben einer 33-jährigen Mitarbeiterin wurden zwei Holzspalter, sechs Rasenmäher und weitere Gartengeräte im Gesamtwert von etwa 3200 Euro entwendet worden.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell