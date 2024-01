Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Hundeangriff

Nienburg (ots)

(Thi) Am späten Montagabend (22.01.2024) ging eine 70-Jährige aus Stadthagen mit ihrem Hund an der Teichstraße in Stadthagen spazieren.

Plötzlich sei ein kleiner, nicht angeleinter weißer Hund angerannt gekommen und habe ihren Hund angegriffen.

Die Frau rief nach einem möglichen Halter zu dem Hund. Nach kurzer Zeit erschien ein älterer Mann, der den Hund auf den Arm nahm, sich entschuldigte und wieder verschwand.

Zu Hause angekommen, stellte die 70-Jährige Verletzungen bei ihrem Hund fest und brachte diesen zur medizinischen Versorgung zu einem Tierarzt.

Die Polizei Stadthagen sucht nun nach dem Hundehalter, Zeugen oder Hinweisgebern. Diese können sich unter der 05721-98220 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell