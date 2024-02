Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Mann leblos aufgefunden

In der Gemeinde Hinte ist am Mittwochmorgen ein männlicher Leichnam aufgefunden worden. Gegen 9.10 Uhr hatte eine Helikopter-Besatzung die leblose Person in einem Graben im Nahbereich des Emder Flugplatzes entdeckt. Bei der verstorbenen Person handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Mann mittleren Alters. Zur Identitätsfeststellung wurde eine Obduktion angeordnet. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

