Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Totalentwendung eines Transporters

Geseke (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (19.04.), gegen 16.30 Uhr, bis Samstagmorgen (20.04.), ca. 11.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen weißen Ford Transit, amtl. Kennzeichen PB-PM1028, vom Wietheimer Weg entwendet. Der Fahrer des für Rollstuhl- und Liegendfahrten ausgebauten Fahrzeugs hatte den Wagen zur genannten Zeit am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen das Fahrzeug erneut nutzen wollte, musste er feststellen, dass der Ford Transit nicht mehr dort war. Die Täter müssen die rechte Seitenscheibe eingeschlagen haben, da am Abstellort viele Glassplitter auf dem Boden vorgefunden wurden. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Geseke unter Telefonnummer 02942-9100-2934 oder die Polizei in Lippstadt unter Telefonnummer 02941-9100 0 entgegen. (hn)

