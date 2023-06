POL-KS: Waldbrand im Kaufunger Wald im Landkreis Kassel: Ursache derzeit noch unbekannt

Kassel (ots) - Reinhardshagen-Vaake: Am Mittwoch, den 14.06.2023 schlugen in Vaake gegen 14.30 Uhr zwei Trickdiebe zu. Die Diebe riefen auf Grund einer Verkaufsanzeige bei ihrem späteren Opfer an und gaben vor, Kaufabsichten zu haben. Das Treffen fand anschließend an der Wohnanschrift der Verkäuferin in der Sudetenstraße statt. Die Täter fuhren zur verabredeten ...

mehr