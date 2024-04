Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - versuchter Einbruchsdiebstahl - Täter flüchten bei Alarm

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten in der Abwesenheit der Eigentümer am Samstagabend, (20.04.), gegen 20.33 Uhr, das Einfamilienhaus in der Dr.-Zahn-Straße auf. In das betroffene Gartengrundstück gelangten die Einbrecher, indem sie eine Gartenmauer überwanden. Hier versuchten die Täter eine Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln, was aber misslang. Durch den dabei ausgelösten Alarm ergriffen die Einbrecher die Flucht in unbekannte Richtung, ohne in das Einfamilienhaus eingedrungen zu sein. Aufmerksame Nachbarn hatten diesen Alarm gehört und später, etwa eine Stunde nach Tatbegehung, die Polizei gerufen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 9100 0 entgegen. (hn)

