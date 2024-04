Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - beim Anfahren vorbeifahrenden Pkw übersehen

Werl (ots)

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Soest befuhr am Freitagmittag (19.04.), gegen 11.45 Uhr, die Büdericher Bundesstraße in Fahrtrichtung Soest. Nachfolgend befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Werl zusammen mit seiner 84-jährigen Beifahrerin ebenfalls die Büdericher Bundesstraße in gleicher Richtung. Zum Zwecke des Wendens war der Lkw-Fahrer auf den rechten Seitenstreifen gefahren und hatte auf eine freie Lücke gewartet. Als er vom Fahrbahnrand wieder anfuhr, übersah er offensichtlich im "toten Winkel" den mittlerweile links neben sich befindlichen Pkw des 83-jährigen Werlers, der an dem wartenden Lkw vorbeifahren wollte. Bei der Kollision zwischen Lkw und Pkw wurde die 84-jährige Beifahrerin in dem Pkw leicht verletzt. Sie musste vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Fahrzeug des Werlers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. (hn)

