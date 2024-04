Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - versuchter Straßenraub - jugendlicher Täter flüchtet ohne Beute

Geseke (ots)

Am Freitagnachmittag (19.04.), gegen 16.30 Uhr, war eine 81-jährige Frau aus Geseke mit ihren Einkäufen fußläufig in der Straße Überwasser unterwegs. Kurz vor Erreichen ihres geparkten Pkw wurde sie plötzlich und völlig überraschend von einem bislang unbekannten Jungen von hinten an den Schultern gefasst und umgerissen. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich am Knie. Ihre Einkäufe und die Handtasche mit einer Geldbörse fielen auf den Boden. Bei Erblicken eines zufällig vorbeikommenden 69-jährigen Zeugen aus Geseke hatte der Junge von seinem offensichtlichen Vorhaben, die ältere Dame zu berauben, abgelassen und war in Richtung des Gymnasiums geflüchtet. In Begleitung des jugendlichen Täters befand sich noch ein weiterer Junge, der aber nur zugeschaut hatte.

Im Nachhinein war der älteren, geschädigten Dame aufgefallen, dass die beiden Jungen sich bereits zuvor in der Nähe ihres Pkw aufgehalten hatten, als sie dort geparkt hatte. Erst sehr viel später, nachdem sie bereits wieder zuhause war, hatte die Rentnerin die Polizei über den Vorfall informiert. Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Jungen verliefen negativ.

Bei dem jugendliche Täter soll es sich noch um ein Kind gehandelt haben. Dieses Kind kann wie folgt beschrieben werden: -- ca. 9 Jahre alt, 155-160 cm groß, blonde Haare, cremefarbener Kapuzenpulli mit braunen Zacken an den Ärmeln, dunkle Hose.

Der Begleiter soll ebenfalls ein Kind im Alter ca. 9 Jahre, ca. 150 cm groß, dunkel gekleidet mit Kapuze, gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Kindern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Geseke unter Telefon 02942-9100-2934 oder an die Polizei Lippstadt, Tel: 02941-9100 0, zu wenden. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell