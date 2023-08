Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Krad- und Radfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam es an der Ecke Wienbecke/ Brauckweg zu einem Unfall zwischen einem Kradfahrer und einem Radfahrer. Beide wurden schwer verletzt. Ein 16-jähriger Dorstener fuhr um 16.20 Uhr mit einem Krad auf der Wienbecke in Richtung Norden. Zeitgleich war ein 60-jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls aus Dorsten, auf dem Brauckweg in Richtung Westen unterwegs. An der Einmündung stießen beide zusammen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit (ca. 1.600 Euro Schaden) und wurden abgeschleppt. Rettungskräfte verbrachten die Beteiligten in Krankenhäuser.

