Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Weimar (ots)

Am 16.08.2023 wurden auf der B 85 im Bereich der Autobahnauffahrt Nohra sowie in der Ortslage Blankenhain Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Nohra gab es bei 1051 Messungen 28 Beanstandungen, in Blankenhain waren es bei 99 Messungen 18 Überschreitungen. Diese wurden mit 38 Verwarn- und 8 Bußgeldern geahndet.

