POL-SO: 69-jähriger Mann aus Möhnesee vermisst

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstagmittag beobachtete ein Polizeibeamter aus Wuppertal in seiner Freizeit einen Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Brüderstraße 36. Der Beamte sah, wie ein 32-jähriger Georgier aus der ZUE Soest, mehrere Parfumflaschen aus den Regalen nahm und diese in seiner Tasche verstaute. Anschließend passierte er den Kassenbereich und ging Richtung Ausgang. Bevor er das Geschäft verließ, sprach ihn der Polizeibeamte auf den Diebstahl an. Der ...

