POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Daun (ots) - Am 05.11.2023 gegen 00:50 Uhr gerieten in einer Gaststätte in der Dauner Innenstadt zwei 29- und 37-jährige Beteiligte, beide aus dem Bereich der VG Daun, miteinander in Streit. Dieser eskalierte letztlich derart, dass der 29-Jährige im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Es wurde ein entsprechendes ...

mehr