Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendieb gefasst

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag beobachtete ein Polizeibeamter aus Wuppertal in seiner Freizeit einen Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Brüderstraße 36. Der Beamte sah, wie ein 32-jähriger Georgier aus der ZUE Soest, mehrere Parfumflaschen aus den Regalen nahm und diese in seiner Tasche verstaute. Anschließend passierte er den Kassenbereich und ging Richtung Ausgang. Bevor er das Geschäft verließ, sprach ihn der Polizeibeamte auf den Diebstahl an. Der 32-Jährige blieb sofort stehen und begab sich widerstandslos zusammen mit dem Beamten in die Büroräumlichkeiten. Die Parfumflakons im Wert von mehreren Hundert Euro wurden wieder ausgehändigt. Die Beamten der verständigten EK Prio nahmen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg auf, mit dem Ziel der Anklageerhebung und Erwirkung eines Haftbefehls beim zuständigen Amtsgericht gegen den Georgier, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell