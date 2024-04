Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 64-jähriger fährt unter Einfluss von Medikamenten

Möhnesee (ots)

Eine 30-jährige Frau aus Arnsberg handelte am gestrigen Donnerstag um 14:09 Uhr genau richtig und verständigte die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Sie konnte nämlich auf der B 229 in Möhnesee ein vor ihr fahrendes Fahrzeug beobachten, wie dieses ständig in den Gegenverkehr fuhr. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen damit es nicht zum Zusammenstoß kommt. Außerdem hat der Fahrzeugführer an der Kreuzung Arnsberger Straße/Südufer einem LKW die Vorfahrt genommen.

Einsatzkräfte der Polizei konnten ziemlich schnell mit Hilfe der Zeugin an das Fahrzeug herangeführt werden und dieses anhalten. Es handelte sich um einen 64-jährigen Mann aus Sundern.

Da es keine Anzeichen für Alkohol- oder Drogenkonsum gab, fragten die Beamten bei dem Sunderaner noch einmal genau nach. Dieser gab an, regelmäßig Medikamente einzunehmen. Der 64-jährige konnte dem Gespräch kaum folgen und wirkte völlig abwesend und aphatisch.

Ihm wurde nun eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zur Folge hat seine Fahrt eine Anzeige wegen des Führens eines PKW unter Einfluss von berauschenden Mitteln.

Da er beabsichtigte seine Fahrt nach der Blutentnahme fortzusetzen, wurde auch sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei im Kreis Soest:

- Nicht nur Alkohol und Drogen beeinträchtigen Sie beim Führen eines Fahrzeuges, auch Medikamente können dazu führen, dass ihre Fahrtüchtigkeit eingeschränkt ist. - bitte lesen Sie sich vor der Einnahme von Medikamenten genau die Packungsbeilage durch oder fragen Sie ihren Arzt oder in der Apotheke. - Wenn Sie unterwegs merken, dass es Ihnen nicht gut geht, halten Sie möglichst schnell an der nächsten geeigneten Stelle an und verständigen den Rettungsdienst unter 112.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell