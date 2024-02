Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Erkrath

Wülfrath

Velbert - 2402036

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, kam es in der Zeit zwischen 18:30 und 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße in Velbert. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich Unbekannte durch die Kellertür Zutritt zu dem Haus. Die Wohnräume wurden delikttypisch durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, was entwendet wurde.

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, kam es in der Zeit zwischen 10:50 und 11:25 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Straße "Zur Dalbeck" in Velbert. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich Unbekannte durch die Wohnungstür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, was entwendet wurde. Es wurden zwei verdächtige Frauen beobachtet. Die erste wird beschrieben als 20 bis 30 Jahren alt, schlank, ungefähr 170 cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzen schulterlangen Haaren. Die zweite als 30 bis 40 Jahre alt, schlank, mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzem Kopftuch.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, kam es in der Zeit zwischen 16:35 und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Osterdelle" in Wülfrath. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich Unbekannte durch die Terassentür Zutritt. Die Wohnräume wurden delikttypisch durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, was entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Im Zeitraum von Mittwoch, 7. Februar 2024, gegen 17 Uhr und Donnerstag, 8. Februar 2024, gegen 7 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Gruitener Straße in Erkrath. Wie die Täterinnen oder Täter sich Zutritt zu der Halle verschafften, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Lager wurde delikttypisch durchsucht. Es wurden Arbeitsgeräte sowie Materialien in einem Wert von fünfstelliger Höhe gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

