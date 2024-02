POL-ME: Zwei BMW "ausgeschlachtet" - die Polizei ermittelt - Mettmann - 2402033

Polizei Mettmann

Zwei BMW "ausgeschlachtet" - die Polizei ermittelt - Mettmann

Mettmann

In Mettmann brachen zwischen Mittwochabend, 7. Februar 2024, und Donnerstagmorgen, 8. Februar 2024, bislang unbekannte Täter zwei BMW auf und entwendeten verschiedene Fahrzeugteile. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das war nach derzeitigen Kenntnissen geschehen:

Der Halter eines schwarzen BMW 435d xDrive parkte seinen Wagen am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr auf Höhe der Händelstraße 29. Als seine Frau am nächsten Morgen gegen 8:45 Uhr die Fahrt mit dem BMW antreten wollte, bemerkte sie, dass das Lenkrad, das festeingebaute Navigationssystem sowie das dazugehörige Bedienelement aus dem Auto fehlten.

In circa 800 Metern Entfernung machte die Halterin eines schwarzen BMW X6 an der Schubertstraße eine ganz ähnliche Feststellung. Sie hatte ihren Wagen am Mittwochabend verschlossen unter dem Carport auf ihrem Grundstück abgestellt und am nächsten Morgen bemerkt, dass Türen des Fahrzeugs offenstanden und mehrere Armaturen, das Lenkrad, das Navigationsgerät und weitere Fahrzeugelemente aus dem Inneren des BMW herausgebrochen und entwendet wurden. Hinweise ergaben, dass sich die Tat auf einen Zeitraum zwischen 1 und 3 Uhr am Donnerstag eingrenzen lässt.

Die Polizei fragt: Wer hat im Zeitraum zwischen gegen 22:30 Uhr am Mittwoch und 3 Uhr früh am Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Händelstraße oder Schubertstraße beobachtet? Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Telefonnummer 02104 / 982-6250 entgegen.

