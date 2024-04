POL-SO: Zerschlagene Scheibe im Hospizbüro

Soest (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit von 21 Uhr und 12:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverse Elektrogeräte darunter ein Mischpult, ein Verstärker, ein Tablet und ein Laptop aus einer Gaststätte in der Walburgerstraße. Die Diebe verschafften sich durch das Kühlhaus Zugang zur Gasstätte, der Eingang zum Kühlhaus befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. Die unbekannten ...

