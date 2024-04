POL-SO: Gabelstaplerfahrer übersieht Fußgängerin

Anröchte (ots) - In einem Natursteinwerk in der Pohlgartenstraße in Anröchte sind in der Zeit vom 13.04.24, 16:00 Uhr - 14.04.24, 13:00 Uhr mehrere Meter Starkstromkabel geklaut worden. Die Kabel waren angeschlossen und lagen in der Nähe einer Abbruchkante. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Es ist ein Schaden von über 10 000 Euro entstanden. Wer etwas gesehen hat, der darf sich gerne bei der ...

mehr