Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Polizei berät auf dem Hamborner Altmarkt

Duisburg (ots)

Hamborn: Polizei berät auf dem Hamborner Altmarkt (ohne AZ) Am Freitag (1. Dezember) werden in der Zeit von 12 bis 15 Uhr Experten der Kriminalprävention und Polizisten des Bezirksdienstes auf dem Hamborner Altmarkt interessierte Bürgerinnen und Bürger beraten. Dabei geht es um die Themen Opfer- und Einbruchschutz aber auch um alles andere, was den Menschen auf der Seele liegt. Eine Anmeldung für die Beratung ist nicht notwendig. Einfach vorbeigehen und ins Gespräch kommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell