Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Käshofen, L465 (ots)

Zeit: 10.03.2024, 16:05 Uhr

Zur o. g. Zeit befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer die L465 von Rosenkopf kommend in Fahrtrichtung Käshofen. Ein 84-jähriger Radfahrer befuhr zeitgleich die L 468 von Kleinbundenbach kommend in Fahrtrichtung Käshofen. An der Einmündung L465/L468 wollte der Radfahrer nach links in Richtung Käshofen abbiegen. Hierbei kam es zur frontalen Kollision zwischen PKW und Radfahrer. Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. Zwecks Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger zur Unfallörtlichkeit bestellt. Die Örtlichkeit wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell