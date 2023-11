Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall - Bahnbetrieb zeitweise eingestellt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Lippertor/Lipperoder Straße ein Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Ford-Fahrerin aus Lippstadt befuhr das Lippertor in Richtung Wiedenbrücker Straße. Für sie zeigte die Ampel grün. Als sie in die Kreuzung einfuhr kam plötzlich von rechts ein Fahrzeug und kollidierte mit der Ford-Fahrerin. Der 80-jährige Mercedes-Fahrer war auf der Lipperoder Straße in Richtung Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße unterwegs. Nach seinen Angaben sprang die Ampel auf gelb um und er konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Die 79-jährige Beifahrerin, des Mercedes-Fahrers, wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeitweise wurde der Bahnbetrieb eingestellt, da bei dem Verkehrsunfall ein Signalmast der Eisenbahn beschädigt wurde. Ein Techniker konnte die Störung zeitnah beheben. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell