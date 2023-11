Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Degerloch (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (04.11.2023) und Mittwoch (08.11.2023) in Wohnungen an der Kolpingstraße und der Mahatma-Gandhi-Straße eingebrochen, in der Karl-Pfaff-Straße sind die Täter gescheitert. An der Kolpingstraße hebelten die Einbrecher zwischen Samstagmorgen und Mittwochabend ein im Erdgeschoss befindliches Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Modeschmuck. An der Mahatma-Gandhi-Straße gelangten die Unbekannten am Mittwoch, zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr auf nicht bekannte Weise über die Terrasse in die Wohnung und erbeuteten mehrere Hundert Euro. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter am Dienstag, um 20.30 Uhr, an der Karl-Pfaff-Straße von ihrer Tat ab nachdem es ihnen nicht gelang, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Im Fall an der Karl-Pfaff-Straße werden Zeugen gebeten, beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell