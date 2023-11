POL-S: Rabiate Ladendiebe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Dienstagabend (07.11.2023) in ein Einfamilienhaus an der Reginenstraße eingebrochen, an der Marconistraße sind die Einbrecher gescheitert. Die Täter rissen an der Reginenstraße zwischen 18.20 Uhr und 21.20 Uhr an einem Fenster im Erdgeschoss das Gitter ab, hebelten dieses im Anschluss auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist ...

