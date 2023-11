POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag (07.11.2023) in einem Bordell an der Weberstraße versucht, eine Frau zu berauben. Der Täter geriet gegen 13.50 Uhr mit der Prostituierten in Streit, woraufhin er ihr 50 Euro wegnehmen wollte. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nahm den Täter daraufhin mit in sein Büro. Dort gelang es dem Unbekannten, eine kleine Menge Bargeld zu stehlen und zu ...

