Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie - Kundin gesucht

Lippstadt (ots)

Am 27. November, gegen 17:40 Uhr, kam es in einer Parfümerie auf der Langen Straße zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann steckte sich sechs Parfümflaschen in die Tasche und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine Kundin beobachtete den Diebstahl und versuchte den Mann aufzuhalten. Der Mann trat und schubste die Kundin und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Bernhardbrunnen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, war die Kundin nicht mehr in der Parfümerie. Die Kundin und Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-9100 zu melden. (ja)

