Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwarzer Kleinwagen nach Unfall flüchtig

Soest (ots)

Am 26. November kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Schleswiger Ring. Ein 16-jähriger Zweiradfahrer aus Anröchter befuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Aprilia den Schlweswiger Ring und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Danziger Ring einzufahren. Zeitgleich fuhr ein schwarzer Kleinwagen mit Soester Kennzeichenfragment aus der Oestinghauser Straße in den Kreisverkehr ein, ohne auf das vorfahrtberechtigte Zweirad zu achten. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, bremste der 16-Jährige sein Krad stark ab und stürzte auf die Fahrbahn. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Der Anröchter und sein Sozius blieben glücklicherweise unverletzt. Das Krad wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.(dk)

