Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität

Soest-Münster (ots)

Am gestrigen Dienstag führte die Polizei Lippstadt zusammen mit der Bundespolizeiinspektion Münster einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Lippstädter Bahnhofes und der angrenzenden Parkanlagen durch. Im Fokus des gemeinsam geplanten und durchgeführten Einsatzes stand sowohl die Bekämpfung der Eigentumskriminalität als auch die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. In gemischten Teams wurden die Einsatzbereiche mit uniformierten und zivilen Beamten bestreift. Auch in den Zügen bis zum Bahnhof Soest und in den jeweiligen Bahnhofsbereichen wurde das subjektive Sicherheitsgefühl der Bahnreisenden durch die gemeinsamen Kontrollen erheblich erhöht. Die Bürgerinnen und Bürger spiegelten dies den Einsatzkräften in Gesprächen am gestrigen Tag wider und begrüßten ausdrücklich die polizeiliche Präsenz. Die Teams, die zwischen 14 und 22 Uhr im Einsatz waren, konnten eine Vielzahl von durchgeführten Maßnahmen verbuchen:

- Sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit den entsprechenden Sicherstellungen von Amphetamin, Cannabis und Heroin - Eine Strafanzeige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln - Ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz - Eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls und Sicherstellung des Diebesgutes - Eine Strafanzeige gegen das Waffengesetz und Sicherstellung eines Messers - Fünfzehn Platzverweise

Insgesamt wurden 127 Personen kontrolliert. Die Polizei Lippstadt wird auch zukünftig in Kooperation mit der Bundespolizei derartige Einsätze durchführen und konsequent einschreiten.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell