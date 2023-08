Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfallflucht

18-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Dienstag (15. August 2023) gegen 18:50 Uhr ereignete sich auf dem Heistertweg in Höhe des Kovermühlenwegs ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Der junge Mann aus Grefrath war mit seinem Moped auf den Heistertweg in Fahrtrichtung Grefrather Landstraße unterwegs. In einem Kurvenbereich in Höhe des Kovermühlenwegs kam ihm ein schwarzer Pkw entgegen. Der Fahrer des Wagens schnitt die Kurve. Der 18-Jährige wich nach rechts aus und geriet in den Seitenstreifen, wo er auf dem dort befindlichen Schotter stürzte und sich leicht verletzte.

Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Pkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

