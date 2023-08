Kleve (ots) - Am Mittwoch (16. August 2023) gegen 23:00 Uhr befand sich eine 36-jährige Frau aus Kleve in ihrem Rollstuhl auf dem Gehweg der Hagsche Straße. Sie hatte in einer Tasche ihr Smartphone sowie ihr Portemonnaie dabei. Unter dem Vorwand ihr behilflich sein zu wollen, nahmen vier junge Personen Kontakt zu der Kleverin auf. Als diese bemerkte, dass dabei ihr ...

mehr