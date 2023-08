Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Zusammenstoß von zwei Radfahrenden auf der Emmericher Rheinbrücke

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (16. August 2023) gegen 11.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem Pedelec den Radweg der Emmericher Rheinbrücke. Aus ungeklärter Ursache geriet - nach bisherigen Erkenntnissen - sein Lenker rechtsseitig in das Brückengeländer, woraufhin es zum Sturz kam. Er stürzte gegen die entgegenkommende 74-jährige Frau aus Veenendaal (NL), die mit ihrem Pedelec ebenfalls den Radweg der Rheinbrücke befuhr. Die 74-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, so dass sie im Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der 76-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Da der Radweg einseitig aufgrund der Baustelle gesperrt ist, ist der andere Radweg für beide Fahrtrichtungen freigegeben. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell