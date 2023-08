Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Portemonnaie und Smartphone einer Rollstuhlfahrerin gestohlen

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (16. August 2023) gegen 23:00 Uhr befand sich eine 36-jährige Frau aus Kleve in ihrem Rollstuhl auf dem Gehweg der Hagsche Straße. Sie hatte in einer Tasche ihr Smartphone sowie ihr Portemonnaie dabei. Unter dem Vorwand ihr behilflich sein zu wollen, nahmen vier junge Personen Kontakt zu der Kleverin auf. Als diese bemerkte, dass dabei ihr Smartphone und ihr Portemonnaie aus der Tasche entwendet wurden, rief sie um Hilfe. Die tatverdächtigen jungen Personen flüchteten daraufhin mit der Beute.

Bereits vor 14 Tagen war der Geschädigten von diesen Personen auf die selbe Weise ein Mobiltelefon entwendet worden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann, der etwa 18 Jahre alt ist, einen korpulenten Jungen sowie ein kleineres Mädchen. Zu der vierten Person ist nichts bekannt. Die Personen könnten vom Aussehen her verwandt sein.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell