POL-UL: (UL) Ehingen - Laster übersieht Motorroller

Glimpflich verlief ein Unfall am Dienstag Nachmittag in Ehingen.

Ulm (ots)

Der 55-Jährige stand mit seinem Scania Sattelzug auf einem Firmengelände in der Biberacher Straße und fuhr in diese ein. In der Biberacher Straße stand ein 57-Jähriger. Der Fahrer des Motorrollers hatte auf der Straße verkehrsbedingt halten müssen. Der Fahrer des Sattelzuges übersah den Motorroller. Der Roller kippte nach links und der Lenker konnte noch abspringen. Der umkippende Roller beschädigte noch ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Unfall erlitt der 57-Jährige leichte Verletzungen. Vorsorglich kam er in ein Krankenhaus. Das konnte er nach kurzer Behandlung wieder verlassen. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen.

