POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt die Täter?

Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (16. August 2023) gegen 11.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem Pedelec den Radweg der Emmericher Rheinbrücke. Aus ungeklärter Ursache geriet - nach bisherigen Erkenntnissen - sein Lenker rechtsseitig in das Brückengeländer, woraufhin es zum Sturz ...

