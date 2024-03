POL-PDPS: Gefahrenstelle durch umgeknicktes Verkehrsschild

Dahn (ots) - Am Sonntag, 10.03.2024, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr parkte ein metallic grüner PKW Opel Vectra ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Felsenland-Schwimmbades in der Eybergstraße in Dahn. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Opel Vectra am vorderen rechten Kotflügel. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 1500.- Euro. Ohne sich um den entstandenen ...

