POL-HR: 62-jähriger Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.01.2024: Spangenberg Tatzeit: Donnerstag, 11.01.2024, gg. 20:00 Uhr Auf Wertsachen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Bender-Straße in Spangenberg hatte es ein Dieb am Donnerstagabend abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Unbekannte das Grundstück und kletterte in Anschluss auf einen selbst gemauerten Grill, um an ...

