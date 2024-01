Polizei Homberg

POL-HR: Sechsjähriger Junge erlitt schwere Verbrennungen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.01.2024:

Melsungen

Mittwoch, 10.01.2024, gegen 22:45 Uhr

Am Mittwochabend kam es gegen 22:45 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein sechsjähriges Kind schwer verletzt wurde.

Die ersten Ermittlungen an der Brandstelle ergaben Hinweise darauf, dass der Sechsjährige offenbar in einem unbeobachteten Moment, in einem Zimmer der elterlichen Wohnung, gezündelt hatte. In Folge geriet ein von ihm getragenes Kleidungsstück in Brand. Hierbei erlitt er schwere Verbrennungen am Oberkörper. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens, müssen nun die Ermittlungen der Polizei klären.

Das Kind wurde nach dem Unfall mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Neben Polizei waren Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell