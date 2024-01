POL-HR: Rosafarbene Schmierereien an einer Schutzhütte

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.01.2024: Schwalmstadt Tatzeit: Freitag, den 05.01.2024; 17:00 Uhr bis Montag, den 08.01.2024; 06:52 Uhr Unbekannte versuchten zwischen Freitagabend und Montagmorgen in einen Kindergarten in der Straße "Am Alten Feld" in Treysa einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Fenster der Einrichtung durch die unbekannten Täter gewaltsam ...

mehr